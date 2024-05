No quadro “Mercado Imobiliário” do programa Conexão Caturité, o presidente do Secovi Paraíba, Érico Feitosa, falou sobre hospedagens alternativas para o período junino em Campina Grande.

Com a abertura do Maior São João do Mundo se aproximando, a rede hoteleira de Campina Grande não tem capacidade para atender a todos os visitantes, especialmente entre os dias 20 e 28 de junho.

Por isso, as hospedagens alternativas se tornam cada vez mais importantes.

Aplicativos de locação por temporada oferecem opções variadas, desde apartamentos até casas inteiras, que podem ser alugadas por dias ou semanas.

Além disso, muitos moradores de Campina Grande aproveitam a alta demanda para alugar suas propriedades temporariamente, gerando uma renda extra.

Durante esse período, os preços das hospedagens tendem a subir, então é importante planejar com antecedência.

Ouça o podcast completo.