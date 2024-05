NEon terá palestras sobre empreendedorismo no campo

O empreendedorismo no campo realizado de maneira sustentável e inovadora, com práticas sociais e ambientais adequadas, estará em destaque no Nordeste On (NEon), que será realizado pelo Sebrae/PB e Governo do Estado, em João Pessoa, nos dias 6 e 7 de junho.

Durante o evento, considerado um dos maiores do país em empreendedorismo e inovação, o público vai conhecer de perto experiências de sucesso com palestrantes locais e de outros estados.

Na arena Agro On, os participantes vão conferir palestras, debates e exposição de startups com equipamentos e soluções técnicas voltadas às atividades do campo, tendo sempre em vista à sustentabilidade e melhoria de processos.

“O agronegócio é uma das atividades com maior potencial na região Nordeste. O NEon se coloca como uma alternativa excelente para quem quiser se capacitar, se aproximar de investidores, fazer networking e fazer contato com possíveis parceiros. É um evento completo”, destacou o gerente de políticas públicas do Sebrae/PB e gestor do evento, Luciano Holanda.

Entre as palestras de destaque, considerando o empreendedorismo local com base na inovação e sustentabilidade, está o painel “Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade construindo o Futuro”.

O debate será conduzido pela empresária Maria Júlia Albuquerque (Engenho Triunfo), Renato Rodrigues (Softcom) e Luciana Balbino (Restaurante Vó Maria).

Para Maria Júlia, compartilhar sua experiência de 30 anos de empreendedorismo com o público será uma oportunidade para divulgar o potencial de desenvolvimento da Paraíba em diversas atividades econômicas e como o empreendedor pode buscar novas alternativas para evoluir o seu negócio.

“Será uma honra estar em um painel do NEon, como exemplo de que é possível crescer no agro, de forma sustentável, respeitando a natureza e sobretudo, o elemento mais importante da natureza, que é o homem”, disse a empresária.

Além do tradicional engenho de cachaça, Maria Júlia inovou o negócio ao longo dos anos, abrindo o espaço para o turismo e outras atividades, como uma fábrica de chocolate e lojinhas com produtores do município de Areia, no brejo paraibano, onde está localizado seu empreendimento.

Mais temas – As demais palestras ligadas ao agronegócio terão temas ligados ao consumo de baixo carbono, mulheres que empreendem no campo, produção eficiente, turismo rural, gerenciamento de dados, e cooperativismo.

A programação completa e as inscrições estão disponíveis no link: https://nordesteon.com/.