Em entrevista ao ParaibaOnline, o empresário Divaildo Bartolomeu destacou a revitalização do Parque Evaldo Cruz e sua importância para o setor de gastronomia local, especialmente durante as festividades do Maior São João do Mundo.

Ele ressaltou que, até então, o parque era um lugar reservado, quase escondido, sem que a maioria das pessoas soubesse o que ocorria ali.

“Agora vão ter ciência do que é o Parque Evaldo Cruz e o que ele representa no contexto geral para o Maior São João do Mundo”, disse.

Com a revitalização, a expectativa é de um aumento significativo no público que visita o parque. Com isso, o empresário acredita que o novo espaço vai despertar o interesse tanto dos moradores locais quanto dos turistas que chegam para conhecer o São João.

Confira a entrevista completa em vídeo.