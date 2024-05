Podcast: gerente do INSS explica sobre benefícios por incapacidade

No quadro “Minha Aposentadoria” do programa Conexão Caturité, Marcus Vinícius, gerente executivo do INSS, esclareceu dúvidas dos ouvintes sobre direitos previdenciários.

Marcus respondeu à pergunta de um ouvinte sobre a possibilidade de aposentadoria de um professor que colocou uma válvula no coração, está com 54 anos e possui 28 anos de contribuição.

Ele explicou que, atualmente, os benefícios por incapacidade são classificados como temporários ou permanentes.

Antigamente conhecidos como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, agora são chamados de benefício por incapacidade temporária e permanente, respectivamente.

O fator determinante para receber esses benefícios não é a doença em si, mas a incapacidade de trabalhar decorrente dela.

Ouça o podcast completo e entenda.