Ídolo do Flamengo vai ministrar palestra na Paraíba

Do risco à glória! Esse será o tema apresentado pelo ex-jogador de futebol e ídolo do Flamengo, Diego Ribas, em sua palestra na programação do Nordeste On (NEon), maior evento de inovação, empreendedorismo e sustentabilidade que será realizado pelo Sebrae/PB e Governo da Paraíba, nos dias 6 e 7 de junho, no Centro de Convenções, na cidade de João Pessoa.

Consagrado dentro de campo com a conquista de títulos em competições nacionais e internacionais no futebol, o atleta vai abordar temas como coragem para enfrentar o risco, resiliência e superação, além de outras características profissionais que são associadas ao perfil de quem é liderança e pretende construir uma trajetória de sucesso.

Diego Ribas despontou no futebol quando foi campeão brasileiro pelo Santos (2002) e logo foi transferido para o futebol europeu, conquistando títulos importantes como a Europa League e o Campeonato Espanhol.

O ex-jogador também teve passagem pela seleção brasileira e venceu a Copa América por duas vezes.

Depois disso, voltou a atuar no Brasil e tornou-se ídolo do Flamengo. No time carioca, o atleta foi capitão da equipe e considerado um dos principais líderes na campanha do bicampeonato da Copa Libertadores, além da conquista de dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil.

Segundo o gestor do Nordeste On (NEon), Luciano Holanda, a programação vai proporcionar uma experiência imersiva ao público com a participação de palestrantes conhecidos no cenário nacional e a discussão de diversos temas ligados ao empreendedorismo.

“São trinta mil metros quadrados de espaço para que a gente possa receber o público e toda essa área estará repleta de atrações, perfazendo mais de cem horas de conteúdo, que vai ser apresentado por palestrantes de renome nacional, internacional e destaque para figuras conhecidas. Diego Ribas vem falar sobre sua trajetória enquanto capitão do Flamengo, que foi sua última experiência dentro de campo e dialogar sobre o seu perfil de liderança e empreendedor que é também”, disse.

Além da oportunidade de conhecer detalhes sobre a trajetória do ex-jogador, o público terá a chance de conhecer outros projetos que são desenvolvidos pelo atleta na área de gestão de pessoas, liderança e empreendedorismo.

Diego Ribas atualmente é comentarista da Rede Globo e apresentador do podcast 10 & Faixa. Sua palestra no NEon acontecerá na sexta-feira (7).