Vice-governador participa da festa dos 100 maiores contribuintes de ICMS na Paraíba

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, prestigiou na noite desta sexta-feira (24), a solenidade em homenagem aos “100 Maiores Contribuintes de ICMS da Paraíba”, promovida pela revista Painel Empresarial.

O evento, que está na sua 45ª edição, reconheceu as empresas genuinamente paraibanas que mais recolheram o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em 2023, destacando a importância dessas contribuições para o fortalecimento da economia local.

Na ocasião, Lucas Ribeiro ressaltou os avanços econômicos da Paraíba e a relevância do ICMS para a sustentação das finanças municipais. Ele enfatizou que o ICMS continua sendo o principal tributo estadual, fundamental para a distribuição de recursos aos 223 municípios paraibanos. Em 2023, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) repassou R$ 2,329 bilhões em tributos estaduais aos municípios, sendo R$ 2,054 bilhões provenientes do ICMS.

“Esses recursos são essenciais para fortalecer as administrações municipais, permitindo a realização de obras e serviços que beneficiam diretamente a população”, afirmou o vice-governador. Ele também destacou a importância de uma gestão fiscal equilibrada, que tem sido reconhecida por instituições nacionais e internacionais. “A Paraíba recebeu pelo quarto ano consecutivo nota máxima da agência mundial S&P Global Ratings, o que reflete nossa solidez fiscal e eficiência na gestão pública.”

Lucas Ribeiro foi ainda homenageado com o prêmio ‘Top of Class’ por sua atuação como vice-governador do Estado. Representando o governador João Azevêdo, que também foi agraciado, Lucas expressou sua gratidão pela homenagem e reiterou o compromisso com o desenvolvimento da Paraíba.

“Esse evento não apenas reconhece as contribuições significativas das empresas para a economia local, mas também celebra o progresso econômico e a solidez fiscal do nosso estado. Junto ao governador João Azevêdo, continuaremos trabalhando incansavelmente para promover desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida de todos os paraibanos”, afirmou o vice-governador.

Por sua vez, o diretor-presidente da revista Painel Empresarial, Emanuel Ramalho Montenegro, ressaltou a importância da premiação como forma de reconhecer o esforço e a contribuição das empresas paraibanas no crescimento econômico do estado. “São empresas que desempenham um papel fundamental na sustentação das finanças públicas e na geração de empregos e renda para a população paraibana”, disse.

O evento – Prestigiado por autoridades, empresários e personalidades de todo o estado, o prêmio dos “100 Maiores Contribuintes de ICMS da Paraíba” acontece há 45 anos e foi idealizado pelo auditor fiscal e jornalista Mozart Coelho Montenegro (in memoriam), para reconhecer e estimular o mais elevado trabalho de empresários empreendedores que contribuem para o crescimento de todos os segmentos econômicos da Paraíba.