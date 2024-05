Grande variação no preço do quilo do pão, em João Pessoa

A diferença no preço do quilo do pão francês em João Pessoa chega a R$ 11 e pode variar até 111%, segundo pesquisa realizada pelo Procon-JP nesta quinta-feira (22). Foram visitados 36 estabelecimentos comerciais, localizados em 20 bairros da Capital paraibana. O levantamento também observou os preços do pão de caixa, cachorro quente e hambúrguer.

Considerando os 36 estabelecimentos pesquisados, o preço médio do quilo do pão francês ficou em R$ 16,31. O maior preço praticado foi de R$ 21 em três padarias, sendo uma no bairro do Bessa, outra no Miramar e uma em Tambaú – todas da rede Eldorado. Já o menor foi registrado na Padaria Pão da Vida, localizada em Mangabeira, por R$ 9,95.

O preço médio do quilo do pão de caixa ficou de 19,07. O menor preço praticado foi de R$ 11,50, na Padaria Santa Mônica Bom Jesus, em Jaguaribe. Já o maior foi registrado na Padaria Bonfim, em Tambaú, por R$ 26,50. Uma diferença de R$ 15 entre um estabelecimento e outro.

O preço do pão de hambúrguer variou entre R$ 11,50 e R$ 28 – uma diferença de R$ 16,50. A Padaria Unipão, em Tambaú, registrou o maior valor praticado entre os 36 estabelecimentos pesquisados pelo Procon-JP. Já a Padaria Santa Mônica Bom Jesus, em Jaguaribe, apresentou o menor.

O preço médio do quilo do pão de cachorro quente ficou em 19,18. O maior preço praticado foi de R$ 26,50 em dois estabelecimentos: Padaria Linos, no Cabo Branco, e Padaria Bonfim, em Tambaú. Já o menor foi registrado na Padaria Santa Mônica Bom Jesus, em Jaguaribe, por R$ 11,50.

Para conferir a pesquisa completa acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br.