Sebrae promove capacitações gratuitas durante a 54ª Expapi

Fomentar a geração de negócios no setor agropecuário, reconhecendo e enaltecendo a sua importância para a economia e a criação de novas oportunidades na Paraíba. Esse é o objetivo da Exposição Paraibana de Animais e Produtos Industriais (Expapi), que está em sua 54ª edição. P

Promovido pelo Governo do Estado em Campina Grande, o evento conta com o apoio do Sebrae/PB, que realizou ao longo desta quinta-feira (23) uma programação gratuita de capacitações, com foco em empreendedorismo e inovação.

As palestras, voltadas a empreendedores e produtores que atuam no segmento de hortifruticultura, foram realizadas no Parque de Exposições Carlos Pessoa Filho, onde a programação da 54ª Expapi segue aberta ao público, de forma gratuita, até o próximo domingo (26).

De acordo com o analista técnico do Sebrae/PB, João Bosco da Silva, a primeira capacitação abordou estratégias de marketing e a importância de uma apresentação adequada de produtos para os consumidores.

Em seguida, segundo o analista, o assunto em pauta foi a importância, para os agricultores, dos selos de inspeção. Para isso, a palestra apresentou a experiência bem sucedida do Cisco Agro, serviço consorciado de inspeção municipal criado com o apoio do Sebrae/PB, que permite a comercialização de produtos agroindustriais certificados entre vinte municípios do cariri paraibano.

Outro tema importante abordado pelas capacitações do Sebrae/PB foi a participação dos pequenos negócios agropecuários nos processos de compras públicas. Na ocasião, os participantes conheceram as informações básicas e puderam esclarecer dúvidas sobre como acessar o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), criados pelo governo federal para fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar.

Encerrando a programação desta quinta-feira, com foco em inovação, o assunto discutido foi como a utilização de drones pode contribuir e facilitar o trabalho dos produtores rurais.

“A Expapi é uma exposição de grande porte, que engloba todos os segmentos agropecuários. Então, ela é uma grande vitrine para que possamos mostrar nosso trabalho e, também, para facilitar o acesso dos produtores à capacitação e a tudo que o evento oferece”, explicou João Bosco.

Ainda de acordo com o analista do Sebrae, todos os assuntos abordados nesta quinta-feira são de fundamental importância para a cadeia produtiva da hortifruticultura.

“É uma programação que foi pensada exatamente para esse público, com temas que interessam aos empreendedores e aos produtores rurais, de modo que eles possam adquirir novos conhecimentos e colocá-los em prática em seus negócios”, acrescentou.

Visite a Expapi – Com expectativa de movimentar R$ 10 milhões até o próximo domingo, a Expapi oferece uma série de atividades, incluindo feira de artesanato, exposição de produtos regionais e de máquinas e implementos agrícolas, além de apresentações culturais. O horário de funcionamento é das 10h às 22h, todos os dias.