Veja o que é destaque no noticiário econômico nesta quarta-feira

Varejo nacional acusa Shopee, Shein e AliExpress de venderem produtos de risco, Nestlé pega carona no Ozempic e outros destaques do mercado nesta quarta-feira (22).

**NADA NOS CONFORMES**

Álcool para ambiente hospitalar, formol e clareadores dentais são produtos com venda restrita no Brasil. Mas estão disponíveis em sites como Shopee, Shein e AliExpress.

É o que mostra um levantamento do IBP (Instituto Brasileiro de Peritos), feito sob encomenda pelo IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo).

O levantamento das irregularidades é mais uma investida do setor de varejo brasileiro contra sites asiáticos, a quem acusam de concorrência desleal por não pagarem os mesmos impostos.

Produtos falsificados, sem aprovação do Inmetro e da Anvisa também foram encontrados.

Exemplos: óculos Ray-Ban por R$ 41, “garrafada” para engravidar, creme de reparação de vitiligo, gel contraceptivo e anel regulador de açúcar no sangue.

O QUE DIZEM OS SITES ASIÁTICOS

Que procuram orientar os vendedores sobre a venda de produtos legalizados e, quando encontram algum desvio ou recebem uma denúncia, alertam o revendedor e podem retirá-lo da plataforma.

TENSÃO

As reclamações do varejo nacional se agravaram desde o ano passado com a criação do Remessa Conforme.

↳ O programa isenta de imposto de importação compras internacionais de até US$ 50 (R$ 256). No entanto, há cobrança de ICMS de 17%.

↳ A perícia técnica foi encaminhada no final de abril à PGR (Procuradoria Geral da República), com quem o IDV aguarda uma audiência.

O fim da isenção é pauta de parte do setor. Nesta terça (21), o ministro Fernando Haddad, no entanto, descartou a ideia.

CONCORRÊNCIA ALTA

Com a crise da Americanas, a chegada das empresas asiáticas e a criação do Remessa Conforme, os últimos meses foram de rearranjo no mapa do varejo digital.

Quando falamos em apps:

– A chinesa Temu ainda não chegou ao Brasil, mas já tem mais downloads que Marisa, Zara e Pernambucanas;

– A Shein perdeu o segundo lugar em downloads para a Shopee e também viu seu tráfego no site cair;

– O Mercado Livre segue em primeiro lugar de downloads.

A força da Shopee em relação à Shein vem de uma “nacionalização” adiantada: 90% das suas vendas hoje no país são de comerciantes locais —estratégia que visa driblar as restrições a importados.

A Shein tem a meta de atingir 85% das suas vendas a partir de vendedores locais até o final de 2026, com a contratação de 2.000 confecções no país.

Quando se trata de faturamento, no entanto, o líder em 2023 foi o Mercado Livre, seguido por Magalu, Amazon, Shopee e Casas Bahia —essa última passa por dificuldades, com prejuízo de R$ 2,6 bilhão em 2023.

DESAFIOS

Relatório do Goldman Sachs sobre o setor mostra que a chegada da Temu e do TikTok Shop, plataforma de compras do TikTok, devem manter a concorrência e o custo de aquisição de clientes alto.

↳ Neste ano, a perspectiva é de mais pedidos de recuperação judicial no varejo, principalmente devido ao alto endividamento e aos juros ainda altos. A última empresa a solicitar a recuperação foi a Polishop.

**NESTLÉ PEGA CARONA NO SUCESSO OZEMPIC**

Para a Nestlé, a diminuição do apetite em quem usa remédios como Ozempic, Wegovy e Mounjaro não é um problema.

A empresa lançará nos Estados Unidos uma linha de alimentos prontos focada nesse público, com adição de proteína, ferro e cálcio.

↳ A ideia é associar os alimentos como “complementares” ao uso desses medicamentos nas campanhas de publicidade.

Misturas de grãos integrais, massas proteicas, pizzas e sanduíches estão entre os produtos da nova linha, batizada de Vital Pursuit. A média de preços nos Estados Unidos será de US$ 4,99 (R$ 25,50).

ENTENDA

Ao longo de 2023, investidores mostraram preocupação de que empresas de alimentos pudessem perder vendas devido ao sucesso dos medicamentos.

↳ Um relatório do banco inglês Barclays alertou investidores sobre o risco de novos hábitos alimentares afetarem o preço das ações de companhias como PepsiCo e McDonald’s.

Evidências sobre a redução do consumo de álcool por quem usa os medicamentos também levaram o tema para dentro de cervejarias e marcas de destilados.

DE OLHO NA OPORTUNIDADE

O emagrecimento rápido, sem acompanhamento nutricional e exercício físico, está associado à perda de massa muscular. É nesse efeito colateral que a Nestlé se apegou para apostar em alimentos com mais proteína.

A empresa também mira a concorrência com a Herbalife, que passou a apresentar seus produtos proteicos com indicação para uso complementar em dietas com uso de remédios emagrecedores.

Aproximadamente 1 em cada 8 adultos nos EUA usa medicamentos supressores de apetite, chamados agonistas de GLP-1 (hormônio que atua na saciedade).

O banco Goldman Sachs estima que de 10 milhões a 70 milhões de americanos podem buscar esses remédios nos próximos quatro anos.

ALÉM DAS MARCAS

O sucesso dos remédios para emagrecer também impulsiona regiões que abrigam centros de produção e influencia tendências da indústria farmacêutica.

A Novo Nordisk, fabricante do Ozempic e Wegovy, é responsável pela maior parte do crescimento econômico da Dinamarca. Economistas alertam, porém, que pode haver uma forte dependência da companhia na economia.

↳ A Novo Nordisk está entre as empresas mais valiosas do mundo, com valor de mercado de US$ 602,09 bilhões, maior que o da Tesla e do banco JPMorgan Chase.

No Brasil, as vendas de semaglutida (princípio do Ozempic) somaram US$ 3,1 bilhões em 2023, um crescimento médio de quase 40% frente 2021.

↳ A partir de julho de 2026, a Novo Nordisk perde a patente sobre a semaglutida. A brasileira Biomm já anunciou a produção de um simular, com investimentos de R$ 330 milhões em Minas Gerais.

**RESTITUIÇÃO A CAMINHO**

Mais de cinco milhões de pessoas vão receber a restituição do Imposto de Renda no primeiro lote, em 31 de maio. A soma dos valores será de R$ 9,5 bilhões, maior patamar da história.

↳ Nesta quinta (23), a Receita Federal libera a consulta dos nomes a partir de 10h. Saiba como verificar se você já tem direito.

Quem entra nesta primeira leva de restituições são grupos prioritários:

♦ 258,8 mil idosos acima de 80 anos;

♦ 2,6 milhões de contribuintes entre 60 e 79 anos;

♦ 162,9 mil com deficiência ou doença grave;

♦ 1,1 milhão de contribuintes do magistério;

♦ 886 mil que moram no Rio Grande do Sul (veja o que muda para os gaúchos);

♦ 787,7 mil contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber por Pix.

Ainda não declarou? Vale lembrar que:

↳ O prazo vai até dia 31 de maio, mesmo dia do pagamento do primeiro lote. Para pessoas de cidades atingidas pelas chuvas no Sul, o prazo é 31 de agosto.

↳ A declaração é obrigatória para quem recebeu rendimentos acima de R$ 30.639,90 em 2023. Saiba quem mais deve declarar aqui.

↳ A multa por atraso é de no mínimo R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido no ano.

O governo federal quer apresentar ainda este ano uma série de projetos para mudar o imposto de renda.

O secretário Bernard Appy espera, porém, a regulamentação sobre a reforma tributária do consumo avançar para enviar as propostas.

A ideia principal da mudança é cobrar mais de quem tem renda alta. Brasileiros que ganham até R$ 4.000 têm mesma cobrança de IR dos que ganham R$ 4 milhões.

OUTROS PONTOS QUE DEVEM SER ALTERADOS

♦ Regras de IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e da CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido);

♦ Taxação da distribuição de lucros e dividendos das empresas para pessoas físicas;

♦ Atualização da alíquota de isenção para a pessoa física, com cobrança maior sobre salários maiores.

**LINKEDIN, UM REFÚGIO?**

O LinkedIn alcançou 1 bilhão de usuários no mundo, com o Brasil na terceira posição em tamanho de mercado —são 75 milhões de brasileiros na rede social.

Por aqui, o crescimento é puxado pela geração Z (nascidos entre 1995 e 2010), que representa hoje 35,4% do total. Em 2019, era 23%.

O MOTIVO DO SUCESSO?

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Milton Beck, diretor-geral para a América Latina e África, tem uma explicação para o movimento.

↳ “É uma rede mais segura que as demais, tem bem menos ‘haters’ [usuários que postam conteúdos de ódio], as pessoas não se escondem sob pseudônimos para publicar absurdos”, diz. Leia a entrevista completa.

De acordo com Beck, os mais jovens chegam à rede social principalmente durante o período final da faculdade, estimulados por professores.

Uma geração pouco comprometida e impaciente? Milton Beck discorda da avaliação. Para ele, no fim das contas, todos precisam pagar contas e estão em busca de um bom salário. Ainda assim, o propósito é muito relevante.

EM NÚMEROS

No mundo, o LinkedIn faturou US$ 15 bilhões (R$ 77,4 bilhões) em 2023, alta de 10% sobre 2022.

↳ O índice de crescimento é maior que o da Microsoft, dona da rede, que registrou receita de US$ 211,9 bilhões (R$ 1 trilhão), alta de 7%.

Em média, são enviadas 5.400 candidaturas de emprego por minuto, período em que são realizadas oito contratações.

A marca de 1 bilhão de usuários coloca o LinkedIn no topo das redes de mídia social, que incluem as rivais TikTok (1 bilhão), Instagram (1,6 bilhão) e Facebook (2,1 bilhões), todas focadas em vídeos e fotos.

MAS…

Apesar dos bons resultados, o LinkedIn promoveu um corte de quase 1.400 profissionais no mundo, como forma de equilibrar caixa. No Brasil, são 200 funcionários. A sede da empresa é na zona oeste de São Paulo.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

LAVA JATO

Toffoli anula todos os atos da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. Ministro do STF manteve a delação do ex-presidente da empreiteira.

VOOS

Companhias anunciam voos para base aérea de Canoas (RS).Operação deve ligar município da Grande Porto Alegre a aeroportos de SP após paralisação do Salgado Filho

PETROBRAS

‘Pensamos igual sobre margem equatorial’, diz Silveira sobre Magda. Ministro afirma que decisão de explorar petróleo na região ‘tem que ser soberana’.

DESONERAÇÃO

Líder do governo diz esperar fonte de compensação para apresentar parecer sobre desoneração. Relator do texto, Jaques Wagner afirma que pode receber cálculos do Ministério da Fazenda na quinta (23).

*Folhapress