A partir desta segunda-feira, dia 20 de maio, Campina Grande será palco da Semana Nacional do MEI, um evento promovido pelo Sebrae com o objetivo de capacitar e orientar os Microempreendedores Individuais (MEIs) da região. A iniciativa, que acontece em todo o país, busca fortalecer a gestão dos negócios e impulsionar o crescimento da categoria.

De acordo com Eloisa Diniz, analista técnica do Sebrae Paraíba, a Semana do MEI é uma oportunidade valiosa para os microempreendedores aprimorarem seus conhecimentos e habilidades. “É um evento realizado em nível nacional para capacitar os MEIs para que eles tenham mais conhecimentos para gerir os seus negócios”, explica.

A programação da Semana do MEI em Campina Grande abordará temas relevantes para o dia a dia dos microempreendedores, como:

Estratégias de relacionamento e marketing: Como fidelizar clientes, alcançar novos públicos e aumentar as vendas;

Empreendedorismo: Dicas para gerenciar o negócio de forma eficiente e eficaz;

Leis e regularidade do MEI: Esclarecimentos sobre as obrigações legais e fiscais dos MEIs.

Além das palestras e oficinas, a Semana do MEI em Campina Grande contará com uma programação cultural especial no dia 24 de maio. O evento terá a participação do grupo Mulheres Arretadas, da cantora Eloisa Olinto e do humorista Lucas Veloso.