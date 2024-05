Feira Expapi é aberta em Campina Grande

A 54ª Exposição Paraibana de Animais e Produtos Industriais (Expapi) de Campina Grande foi aberta ao público neste domingo (19), às 19h, no Parque de Exposições Carlos Pessoa Filho, em Campina Grande. O evento, organizado pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap), segue até domingo (26).

A Expapi, em parceria com a Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco), Sistema Faepa Senar-PB, Sebrae e Fundação Parque Tecnológico da Paraíba (PaqTcPB), espera movimentar cerca de R$ 10 milhões durante o período.

“A Expapi continua sendo um evento fundamental para a economia local, fortalecendo o agronegócio e promovendo o intercâmbio de conhecimento e tecnologia entre os participantes. Esperamos visitantes de toda a região do Estado, para conhecer as inovações do mercado e apreciar essa feira que é a maior de todos os tempos, realizada em Campina Grande”, disse o secretário de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e Pesca (Sedap), Joaquim Hugo Vieira.

Com entrada gratuita e funcionamento das 10h às 22h, a Exposição promete atrair grande público com uma série de atrações, incluindo parque de diversões, passeios de pôneis, apresentações de quadrilhas juninas, shows de humor e forró pé de serra. Além disso, haverá oficinas, palestras e fóruns sobre o setor agropecuário, feira de artesanato local e exposições de produtos regionais como cachaça, queijo e mel.

Um destaque da programação é a segunda edição do Shopping do Nelore, onde os visitantes podem conhecer e adquirir animais de alta genética.

Também serão exibidos carros, máquinas e implementos agrícolas, apresentando as mais recentes inovações tecnológicas do setor.

As competições entre raças e os torneios leiteiros são outras atrações que prometem animar os visitantes e fomentar a integração entre produtores e o público.

O espaço de alimentação, Agrofood, oferecerá uma variedade de opções gastronômicas.

A cerimônia de abertura contou com a presença de diversas autoridades políticas e representantes do setor agropecuário, sendo iniciada com a apresentação da banda marcial da Polícia Militar e do grupo folclórico do Sesc Paraíba.

Entre as autoridades presentes estavam o secretário de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e Pesca (Sedap), Joaquim Hugo Vieira, o secretário Executivo Rafael Lopes; o superintendente Federal da Pesca e Agricultura da Paraíba, Pablo Gouveia; e a secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento, Rosália Lucas.

Também marcaram presença a vereadora de Campina Grande, Eva Gouveia, o representante da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba (Faepa), Mário Borba; o representante do Sebrae-PB, João Alberto; o representante da Associação Brasileira de Criadores de Caprinos (ABCC), Pedro Martins; o presidente da Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco), Júnior Nóbrega; e Josenildo Alcântara, da Sociedade Rural.