Empresa se destaca como principal plataforma para vendas no varejo

A Paraíba tem se tornado um verdadeiro celeiro para a inovação e a criação de novas empresas e startups relacionadas à tecnologia.

Entre os cases de sucesso que levam o nome do estado para o Brasil e internacionalmente está a Showkase, uma plataforma de social commerce que auxilia os empresários do varejo e das pequenas empresas a venderem mais, por meio das ferramentas digitais.

As práticas inovadoras e experiência da empresa serão apresentadas em uma palestra durante o Nordeste On (NEon) 2024, que será realizado em João Pessoa, nos dias 6 e 7 de junho.

O evento é o maior do Nordeste e um dos principais do país nas áreas de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade.

Além disso, será uma vitrine para os empreendedores conhecerem outras empresas, compartilharem conhecimento através dos debates e networking, e ainda prospectarem investidores.

Para Jefferson Araújo, CEO da Showkase, o NEon será uma oportunidade para os empreendedores e futuros criadores de startups.

“O NEon é um marco que está acontecendo na nossa região”, disse o empresário. Ele lembrou que a Paraíba tem startups promissoras e que o evento será uma forma do público conhecer esses negócios e destacar a Paraíba nacionalmente.

“Hoje já conseguimos ter vários cases de startups promissoras para fazer história na Paraíba. E nada mais justo para levar outras startups para esse caminho e fazer com que sejam a próxima onda de startups de sucesso do nosso estado, colocando e posicionando a Paraíba como ponto de inovação do país”, complementou.

Jefferson Araújo lembrou ainda sobre o começo da Showkase, em 2016, e a importância da empresa em eventos e programas de inovação, tendo como suporte inicial as iniciativas promovidas pelo Sebrae/PB.

“O Sebrae sempre esteve presente na nossa vida, desde a ideia inicial, e depois dessas movimentações, tivemos a oportunidade de participar de vários programas que a instituição apoia, a exemplo do InovAtiva Brasil, Capital Empreendedor. Neste último, conseguimos acesso a grandes investidores nacionais, fomos destaque em um congresso de inovação aberta e estamos entre as dez empresas do varejo mais inovadoras da América Latina”, conta Jefferson Araújo.

Com mais de 5 mil clientes em todo o Brasil, entre os quais estão grandes grupos como O Boticário e Malwee, as expectativas para o futuro da Showkase são promissoras.

“Vislumbramos ser a principal plataforma de social commerce no Brasil. Já estamos atuando fora, com grandes marcas, e queremos nos tornar líderes em inovação para o varejo no Brasil, nos próximos anos”, revela o empreendedor.

Palestras – Jefferson Araújo vai compartilhar um pouco da sua jornada empreendedora durante o NEon 2024, com uma palestra aberta ao público.

Os interessados em participar do evento podem fazer a inscrição no site https://nordesteon.com/ e conferir os demais nomes que irão dividir suas experiências enquanto empreendedores.