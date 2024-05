Desenrola Brasil: prazo para negociar conta de luz acaba hoje

Quem está com contas de luz atrasadas pode aproveitar até hoje (20) o programa Desenrola Brasil, do governo federal, para quitar as dívidas com a Energisa, com desconto de até 75%.

Conforme a prorrogação anunciada pelo governo, o programa encerra nesta segunda-feira (20). Além dos descontos bastante atrativos, o Desenrola ainda permite o parcelamento dos débitos em até 60 vezes.

Para aproveitar essas condições é importante que os clientes sejam cadastrados como pessoa física, com renda de até dois salários-mínimos ou inscritas no CadÚnico, é imprescindível que esses débitos estejam vencidos até dezembro de 2022, e que essa dívida não ultrapasse o valor de R$ 20 mil.

“Através do programa Desenrola, muitos clientes inadimplentes conseguiram limpar o nome e ficar em dia com a Energisa. Essa é uma oportunidade imperdível; vale a pena acessar a plataforma e ver quais as opções disponíveis para o seu caso”, garante Danillo Lelis, gerente de serviços comerciais da Energisa Paraíba.

Toda a negociação é feita diretamente na plataforma do governo, no site www.gov.br/desenrola. Basta acessar pelo computador, tablet ou celular, e seguir o passo a passo.

Mas, caso tenha dúvidas, os clientes da Energisa podem esclarecê-las nos canais de atendimento da distribuidora, nas agências ou nas sedes do Procon do Estado. “Muitas pessoas têm dúvidas se podem parcelar, como aderir à negociação, mas nossas equipes estão disponíveis para prestar todas as informações, ajudando os que precisam colocar as contas em dia”, afirma Lelis.

E, se porventura o cliente tem dívidas, mas não se enquadra nos requisitos do Desenrola, basta procurar a Energisa que também está com condições diferenciadas e vai analisar a situação de cada cliente, sempre visando chegar à melhor negociação possível.

Para negociação de débitos ou dúvidas, acesse aplicativo Energisa On; a Gisa (WhatsApp) em gisa.energisa.com.br; ou ainda o Call Center pelo 0800 083 0196.