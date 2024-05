Podcast: advogado fala sobre as multas aplicadas pelo Procon-CG contra agências bancárias

No quadro Consultório Jurídico do Programa Conexão Caturité, o professor e advogado Floriano Júnior abordou questões importantes relacionadas aos direitos do consumidor.

Desta vez, o destaque foi para a atuação do Procon de Campina Grande, que aplicou multas em instituições financeiras no valor de 150 mil reais devido a empréstimos consignados indevidos.

A ação do Procon foi elogiada pelo professor, destacando a importância de órgãos fiscalizadores que ouvem as reclamações dos consumidores e agem para resolver essas questões.

Ele ressaltou a gravidade dos casos de empréstimos consignados não solicitados, que podem prejudicar a renda dos consumidores. Essa prática é ilegal e injusta, pois implica descontos em salários ou benefícios sem autorização prévia.

Ouça o podcast completo e entenda.