Está acontecendo na Expocentro do Balneário Camboriú, em Santa Catarina, o 39º Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNSE).

Reunindo presidentes, executivos, assessores jurídicos e de comunicação de sindicatos empresariais de todo o País, o 39° CNSE desempenha um papel crucial na promoção do diálogo e na busca por soluções para os desafios enfrentados por esses setores fundamentais da economia brasileira.

A programação inclui painéis de discussão, palestras e oportunidades de networking que propiciarão o compartilhamento de experiências, percepções e conhecimentos valiosos.

São abordadas questões essenciais para o comércio, serviços e turismo, abrangendo políticas econômicas, inovação tecnológica, regulamentações, sustentabilidade e estratégias de comunicação.

Entre os representantes da Paraíba, está presente o empresário Vanduhi Faria, diretor presidente do grupo Atacadão Farias e presidente do Sindicato do Comércio Atacadista doestado, que está acompanhado por sua esposa, Socorro Farias.

*com informações sindilojas/rj