A primeira-dama da Paraíba, Ana Lins, madrinha de honra do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), esteve presente nesta terça-feira (14) na solenidade de anúncio dos investimentos do governo para o São João de Campina Grande.

Na oportunidade, ela falou sobre o 38º Salão do Artesanato da Paraíba, que acontece em Campina Grande de 6 a 30 de junho.

Com o tema “Paraíba de Todos os Santos e Encantos”, o evento homenageará os mestres santeiros paraibanos, reconhecidos por sua arte sacra e popular. Ana Lins destacou a importância do salão para a valorização do artesanato paraibano.

– O Salão acontece de 6 a 30 de junho com o tema dos santeiros, em homenagem aos mestres artesãos que produzem santos. Será um salão diferenciado e abençoado – assegurou.

