Variação de mais de 200% no preço dos hortifrútis em João Pessoa

Pesquisa de hortifrútis realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP), nesta segunda-feira (13), em 22 supermercados e feiras livres de João Pessoa, encontrou a menor variação no preço do brócolis Ninja (21,44%), e a maior (234,14%) no quilo da vagem.

Dos 77 itens pesquisados, a segunda maior variação ficou com o preço da unidade do alho-poró (234,04%).

De acordo com o levantamento, 300 gramas do brócolis Ninja custa entre R$ 13,99 (Cestão – Torre) e R$ 16,99 (Menor Preço – Estados), uma diferença de R$ 3,00, uma variação de 21,44%. Já o quilo da vagem tem o menor preços R$ 7,00 (Malu das Verduras – Estados) e o maior R$ 23,39 (Latorre – Torre), uma diferença de R$ 16,39 e variação de 234,14%. Já o preço da unidade do alho-poró foi encontrado a R$ 3,29 (Assaí Atacadista – Av. Epitácio Pessoa) e R$ 10,99 (Latorre – Torre), diferença de R$ 7,70

Outras diferenças significativas encontradas foram na beringela, com o quilo custando entre R$ 3,00 (Malu das Verduras – Estados) a R$ 10,00 (Rei das Frutas e Verduras – B dos Estados) e da abobrinha, com preços entre R$ 3,00 (Malu das Verduras – Estados) e R$ 10,00 (Rei das Frutas e Verduras – Estados). A variação dos produtos é de 233,33%, cada um.

Para conferir a pesquisa completa acesse os sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br