Uma semana de capacitações e de atividades de orientação empresarial totalmente dedicadas ao Microempreendedor Individual (MEI) e suas necessidades. Assim é a Semana do MEI, programação realizada anualmente pelo Sebrae em todo o Brasil com o objetivo de impulsionar as empresas já ativas, incentivar a formalização e também a abertura de novos negócios.

Na Paraíba, as atividades do evento em 2024 serão realizadas entre os dias 20 e 24 de maio, em João Pessoa, Campina Grande e Patos, além de outros municípios do brejo, cariri e sertão do estado.

Em João Pessoa, conforme o Sebrae/PB, os microempreendedores individuais poderão participar de três oficinas, que serão realizadas no Centro de Educação Empreendedora da instituição. São elas: “Comece a planejar o marketing de sua empresa”, que vai ocorrer no dia 20, “Como declarar seu Imposto de Renda”, no dia 21, e “Crédito Consciente”, programada para 22 de maio.

As inscrições já estão disponíveis e podem ser efetuadas no site do Sebrae, no endereço https://pb.lojavirt ualsebrae.com.br/loja.

Também em João Pessoa, o Sebrae vai participar do Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo, promovido pela prefeitura nos dias 28 e 29 de maio, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo.

Na ocasião, a instituição estará disponibilizando ao público um modelo de jogo em que é possível, de forma interativa, testar conhecimentos básicos sobre empreendedorismo e, assim, identificar perfis empreendedores.

Ainda durante o feirão, também serão oferecidos atendimentos para abertura, alteração e baixa de CNPJ; orientação para a Declaração Anual do MEI; emissão de certidões; consulta de situação cadastral; e orientação para o crédito.

Além dessas atividades, durante todo o mês de maio o microempreendedor individual também poderá buscar orientações e informações sobre gestão empresarial nas duas agências do Sebrae na capital (Sul e João Pessoa), bem como no ponto de atendimento da instituição que funciona no Centro Integrado da Justiça Social (Cijus).

Já em Campina Grande, uma parceria entre o Sebrae/PB, Casa do Empreendedor e Banco do Nordeste vai oferecer, entre os dias 20 e 24 de maio, atendimento gratuito para os MEIs na Praça da Bandeira.

Ele estará disponível das 9h às 16h, com foco em informação, esclarecimento de dúvidas e outros serviços de orientação empresarial. Também na Rainha da Borborema, o Sebrae vai promover um ciclo de capacitações, com foco em cinco temas essenciais para a gestão de um negócio.

De acordo com o Sebrae, cada dia da programação vai trabalhar um assunto diferente, com uma abordagem direcionada para as necessidades específicas do MEI. São eles: “Estratégias, cooperação e relacionamento com o cliente”; “Leis, direitos e deveres do MEI”; “Inovação, tecnologia e mudança de mindset”; “Lucratividade e planejamento”; e “Empreendedorismo e criatividade”.

Esta última capacitação será ministrada pelo ator Lucas Veloso e pela cantora Eloisa Olinto, no Teatro Municipal Severino Cabral. Para participar dessas cinco capacitações, o empreendedor deve efetuar inscrição prévia no site do Sebrae/PB, por meio do link https://tinyurl.com/342tafrj.

Mais Semana do MEI – Para orientar os microempreendedores individuais do sertão que ainda não realizaram a Declaração Anual do MEI, cujo prazo se encerra no dia 31 deste mês, o Sebrae também vai promover uma palestra gratuita sobre o tema em sete municípios da região.

De acordo com a programação, o ciclo tem início no dia 20, em São José do Bonfim. Em seguida, será a vez dos municípios de Junco do Seridó (dia 21); Patos e São José do Sabugi (dia 22); Assunção e Salgadinho (dia 23); e Cacimba de Areia (dia 24).

Na região do brejo, a agência regional do Sebrae em Guarabira também vai promover uma série de palestras gratuitas, nos municípios de Sapé, Mari, Pilões, Araçagi, Pilõezinhos e Alagoinha. Entre os temas que serão abordados, estão: empreendedorismo feminino, modelagem de negócio e fortalecimento do empreendedorismo local.

As inscrições podem ser feitas na sala do empreendedor de cada município. Por fim, no cariri paraibano, a agência regional de Monteiro e todas as salas do empreendedor da região irão oferecer durante o mês de maio os principais serviços de orientação empresarial relacionados com a categoria do MEI.

“O Sebrae realiza todos os anos a Semana do MEI para promover capacitação, orientação e apoio aos microempreendedores individuais. Este ano, a partir dessa programação, nós vamos oferecer diversas atividades, como palestras, workshops, consultorias e orientações técnicas, tudo voltado para auxiliar o MEI a melhorar seu negócio, entender quais são as suas obrigações legais e aprender mais sobre temas como gestão financeira e marketing”, explicou a analista técnica do Sebrae/PB, Germana Espínola, ao acrescentar que “a Semana do MEI também serve como um momento de incentivo e estímulo para quem está pensando em formalizar seu negócio como um microempreendedor indivi dual”.