OGoverno da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap), realizará de 19 a 26 deste mês, em Campina Grande, a 54ª Exposição Paraibana de Animais e Produtos Industriais (Expapi), com uma extensa programação para os trabalhadores rurais e população em geral.

O evento conta com a parceria da Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (APACCO), Sebrae, Sistema Faepa/Senar-PB e da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba (PaqTcPB). A entrada é gratuita e o horário de funcionamento será das 10h às 22h.

Com a expectativa de movimentar cerca de R$ 10 milhões até o seu encerramento, a exposição vai reunir equinos, bovinos, caprinos e ovinos.

Além disso, as novidades desta edição incluem parque de diversões, passeios de pôneis, apresentações de quadrilhas juninas, shows de humor, forró pé de serra, oficinas, palestras, fóruns sobre o setor agropecuário, feira de artesanato local e exposições de produtos regionais, entre eles cachaça, queijo e mel.

No evento, cooperativas estarão presentes com o apoio da Organização de Cooperativas Brasileiras (OCB).

Além da realização da segunda edição do Shopping do Nelore, os visitantes terão a oportunidade de explorar diferentes espaços, como a área de alimentação chamada de Agrofood.

Carros, máquinas e implementos agrícolas estarão em exposição, proporcionando aos agricultores e empresários acesso às mais recentes inovações tecnológicas.

Competições entre raças e torneios leiteiros também farão parte da programação.

“É uma grande oportunidade de impulsionar nosso agronegócio. Além de mostrar nossos animais e produtos, o evento gera oportunidades de negócios e ajuda os agricultores a terem acesso a novas tecnologias e créditos. Com o apoio do Governo, estamos construindo um setor agropecuário mais forte e próspero para os paraibanos”, destacou o secretário de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap), Joaquim Hugo Vieira.