Vídeo: Sebrae-PB destaca a realização do evento Neon 2024 de empreendedorismo

O Sebrae na Paraíba anunciou esta semana uma programação imperdível para empreendedores e entusiastas do empreendedorismo.

O evento, intitulado Neon 2024, está previsto para acontecer nos dias 6 e 7 de junho no Centro de Convenções da capital paraibana, João Pessoa, com uma expectativa de receber cerca de 20 mil pessoas.

Em uma entrevista exclusiva ao ParaibaOnline, o superintendente do Sebrae na Paraíba, Luiz Alberto, disse que o Neon é um dos maiores eventos internacionais do setor, reunindo pessoas de todo o país para discutir e compartilhar experiências sobre empreendedorismo.

Com uma programação diversificada e conteúdos enriquecedores, o Neon 2024 promete ser uma oportunidade única para os participantes ampliarem seus conhecimentos, trocarem experiências e se inspirarem para novos empreendimentos e iniciativas de sucesso.

