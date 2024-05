Feira de flores de Campina Grande oferece opções de presentes para o Dia das Mães

No clima do Dia das Mães, a Feira de Flores na Feira Central de Campina Grande se torna um destino imperdível para quem busca presentes que expressem amor e carinho de uma maneira única.

Com uma variedade exuberante de flores e opções acessíveis, o local se destaca como uma escolha acertada para homenagear as mães nesta data especial.

Segundo Dona Bernadete, uma das comerciantes da feira, a diversidade de opções permite encontrar o presente perfeito para cada mãe.

Desde buquês de rosas até orquídeas, as flores oferecem uma maneira delicada e simbólica de expressar afeto e admiração. Além disso, a disponibilidade de flores vivas e artificiais atende aos diferentes gostos e preferências dos clientes.

Dona Maria do Carmo, outra vendedora da feira, ressaltou a importância do carinho e do cuidado na escolha do presente do Dia das Mães.

Para ela, cada flor é como um abraço, transmitindo amor e gratidão de uma maneira única.

Entre as opções mais procuradas estão as rosas, girassóis e orquídeas, que encantam pela beleza e pela mensagem de carinho que carregam consigo.

Ouça a matéria especial completa abaixo: