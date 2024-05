Sebrae leva caravana com integrantes da Associação Pisada do Sertão para o Recife

Em uma iniciativa de fomento à inovação, o Sebrae/PB liderou uma caravana formada por técnicos e membros da Associação Pisada do Sertão e do Ecossistema de Inovação Dino Valley, da cidade de Sousa, para uma visita técnica ao dinâmico ecossistema de inovação no Recife, em Pernambuco.

O propósito da agenda, que foi realizada entre essa quinta-feira (9) e sexta-feira (10), foi conhecer práticas exitosas com foco na inovação e proporcionar uma experiência de troca de conhecimento.

De acordo com a gerente da agência regional do Sebrae/PB na cidade de Sousa, Camila Nóbrega, a missão técnica da caravana consistiu em proporcionar uma imersão no ecossistema e compartilhar práticas inovadoras.

“Tivemos uma experiência de imersão prática e direta nos ambientes onde a inovação acontece de fato. E o Sebrae desempenha um papel crucial como agente de promoção e fomento, facilitando o acesso das empresas, empreendedores e estudantes nessas missões, fornecendo não apenas suporte, mas capacitação e muito networking para maximizar os benefícios desses momentos”, disse.

Os integrantes da caravana visitaram o Porto Digital, que é reconhecido como um dos principais parques tecnológicos e ambientes de inovação do país, além de espaços como o Fab Lab Recife, o shopping sociocultural A Casa Zero, escola NAVE, Olinda Creative Community Action (OCCA) e a sede do Senac.

Durante os momentos de visita, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto como ocorre o desenvolvimento de pesquisas e projetos, sendo possível o acesso em espaços de coworking e outros ambientes que compõem o ecossistema de inovação do Recife.

A programação também incluiu encontros e rodas de conversa com representantes de cada instituição, proporcionando trocas de experiências e networking.

A Associação Pisada do Sertão que integrou a caravana é formada por um grupo de 23 jovens, que recebe atendimento do Sebrae, e tem como missão a promoção do desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, jovens e famílias, através da valorização da cultura regional e atividades socioeducativas.

Conforme a gestora do Ecossistema de Inovação Dino Valley, Juliene Fernandes, a iniciativa do Sebrae é estratégica e busca contribuir com o surgimento de ideias voltadas ao desenvolvimento da região.

“Foi uma oportunidade importante para conhecer outros ambientes de inovação, assim como ter acesso a experiências exitosas de educação empreendedora e inovação, fazendo com que os integrantes da caravana despertem sobre as diversas possibilidades que existem para o desenvolvimento do próprio território”, enfatizou.

O Nordeste está ON – Para fortalecer e fomentar a inovação, com foco na região Nordeste, João Pessoa vai receber, nos dias 6 e 7 de junho, a segunda edição do Nordeste On (NEon).

Promovido pelo Sebrae e Governo do Estado, o maior evento de inovação e empreendedorismo da região, que teve a sua primeira edição realizada em São Luís (MA), vai ocorrer no Centro de Convenções da capital e deve receber cerca de 20 mil participantes.

Ao desembarcar na Paraíba, o NEon vai oferecer aos empreendedores e profissionais do Nordeste uma experiência impulsionadora para quem deseja estar à frente das transformações do mercado e em busca de um futuro mais sustentável.

Acesse o site https://nordesteon.com/ e fique por dentro de todas as novidades sobre o evento e sua programação.