São João em Campina Grande: empresas aéreas programam quase 500 voos

O mês mais animado na cidade que realiza o Maior São do Mundo também promete ser movimentado no Aeroporto João Suassuna.

Em junho, a oferta de assentos nos voos para Campina Grande durante o evento dos festejos juninos subiu 73% em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com a Aena Brasil, em junho de 2023 foram ofertados 30.052 assentos nos 334 voos que pousaram e decolaram no terminal da Rainha da Borborema.

Em 2024, este número saltou para 51.952, considerando os embarques e desembarques, nos 496 voos programados para a cidade no próximo mês.

A secretária do Turismo e do Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, reforçou que as ações de promoção, aliado aos investimentos publicitários e à captação de voos, estão proporcionando a ampliação da malha aérea e que este ano o São João será impulsionado em todo o estado.

“Depois de um verão histórico, vamos ter também um São João com recorde de público da capital ao sertão, principalmente nas cidades que realizam tradicionalmente a festa, como Bananeiras, Monteiro, Patos, Santa Luzia, tendo como indutor o Maior São João do Mundo, que este ano será ainda maior”, avaliou Rosália.

O presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Campina Grande (SindCampina), Divaildo Júnior, diz que ainda é cedo estimar um percentual em termos de ocupação hoteleira, mas que os números crescentes geram grandes perspectivas no trade turístico.

“Campina Grande hoje está entre as maiores escolhas do Nordeste e eu acredito que este ano teremos um resultado bem positivo, convertendo isso em vendas e taxa de ocupação de leitos, movimentando a economia local, não só dos equipamentos ligados diretamente à cadeia turística, mas no comércio como um todo”, ressaltou o dirigente.

Aeroporto Castro Pinto – Os números também são positivos no Aeroporto Castro Pinto, que atende a região metropolitana de João Pessoa. Na capital paraibana o aumento da oferta de lugares nos voos cresceu 29%, passando de 107.572, em junho de 2023, para 139.160 em 2024.

Em relação ao número de voos, esse quantitativo passou de 780 para 884, o que representa um aumento de 13% dos pousos e decolagens no terminal durante o mês junino.