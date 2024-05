A Prefeitura de Campina Grande anunciou, mais uma vez, a possibilidade de antecipação da primeira parcela do 13º salário para os servidores municipais.

A medida, coordenada pela Secretaria de Administração (SAD), entra em vigor a partir desta sexta-feira, 10, permitindo que os funcionários que desejarem antecipar o recebimento do benefício manifestem seu interesse.

O prazo para solicitação vai até o dia 15 de junho, com previsão de pagamento para o dia 20 do mesmo mês.

Para requerer a antecipação, os servidores devem acessar o Portal do Servidor, disponível no site da Prefeitura de Campina Grande, por meio do link: http://decimoterceiro.campinagrande.pb.gov.br/. As credenciais de acesso são a matrícula como login e o CPF como senha.

Embora a análise da gestão indique que a maioria dos servidores prefira receber o 13º salário integralmente em dezembro, o prefeito Bruno Cunha Lima optou por uma abordagem democrática, permitindo que cada funcionário escolha de acordo com suas necessidades individuais.

Assim, a antecipação está liberada e os interessados podem informar sua decisão através do link disponibilizado.