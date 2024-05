A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) comunica aos contribuintes paraibanos que, em função das graves enchentes que assolam o Rio Grande do Sul e do desligamento de energia no Centro Histórico da Capital Porto Alegre, o servidor da Secretaria da Fazenda Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS), que é responsável pelo funcionamento do sistema de emissão de documentos fiscais eletrônicos em 16 estados brasileiros, entre eles a Paraíba, decidiu tomar algumas ações emergenciais, como, por exemplo, o desligamento de um dos Datacenters e a transferência da operação de alguns serviços para o ambiente tecnológico de nuvem.

Em nova atualização da nota sobre a emissão dos documentos fiscais eletrônicos na terça-feira (7), a Sefaz-PB orientou os auditores da Fiscalização de Mercadoria em Trânsito para que não realizem autuações em veículos caso não apresentem a emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-E) até a normalização dos problemas com o servidor do Ambiente Nacional da Secretaria da Fazenda Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS). A medida visa não prejudicar as empresas do setor de transporte.

Contudo, todos os serviços de documentos fiscais eletrônicos estão operando dentro da normalidade. Caso a empresa não esteja conseguindo utilizar algum serviço, a Sefaz-PB recomenda que verifique junto as fornecedoras dos sistemas emissores, se elas utilizam para a transmissão de NF-e algum “endereço IP” dos Datacenters físicos do Rio Grande do Sul, ao invés das URLs Oficiais descritas na “Relação de Serviços Web” do Portal NF-e, pois os IPs mudaram e não será possível utilizá-los nesse momento.

A Sefaz-PB orienta ainda que caso as empresas não consigam emitir os documentos fiscais eletrônicos dentro da normalidade, seguindo as instruções do servidor da Secretaria da Fazenda Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS), poderão emitir os documento no modo de contingência.