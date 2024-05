Secovi-PB esclarece sobre imposto de renda de imóveis e aluguéis

No quadro “Mercado Imobiliário” do programa Conexão Caturité, Érico Feitosa, presidente do Secovi Paraíba, compartilhou informações sobre declaração de imposto de renda relacionada a imóveis e aluguéis.

Nesta semana, o destaque foi para o limite de isenção de declaração de aluguéis e a importância de preencher corretamente os dados para evitar cair na malha fina.

Érico compartilha dicas para garantir uma declaração fiscal sem complicações.

Ouça o podcast completo e confira.