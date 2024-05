Terminam nesta sexta-feira (10) as inscrições para os empresários interessados em participar do ciclo de 2024 do Capital Empreendedor, que é um programa desenvolvido pelo Sebrae para estimular conexões entre negócios inovadores e o mercado de investimentos de risco. Só na Paraíba, onde o Capital Empreendedor está em sua sexta edição, 73 startups já foram beneficiadas pelo programa, que é gratuito e desenvolvido em todo o Brasil.

O principal objetivo é contribuir com o fomento à inovação, que também será o principal tema do Nordeste On (NEon), evento que será realizado em João Pessoa nos dias 6 e 7 de junho, reunindo empreendedores de todo o país.

De acordo com a metodologia desenvolvida pelo Sebrae, as empresas selecionadas para participar do Capital Empreendedor não só recebem capacitação para compreenderem o funcionamento do ecossistema de investimentos de risco, como também participam de atividades e eventos que as conectam diretamente ao mercado.

Ao todo, são realizadas quatro etapas durante o programa, com atividades teóricas e práticas.

A primeira delas orienta os participantes sobre a melhor maneira de estruturar um pitch, que é o principal modelo de apresentação utilizado no mercado de inovação, e que possui características bastante específicas.

Já a segunda fase, o workshop de preparação para investimentos, conecta os empreendedores participantes com investidores e consultores jurídicos, além de apresentar dicas para conquistar esses investidores e identificar as melhores propostas.

Por sua vez, a terceira fase, a de mentorias, desenvolve atividades individuais e coletivas, trabalhando com ferramentas para amadurecer os modelos de negócio e orientar a criação das teses de investimento.

Já a última etapa, que é o Circuito de Investimento, oferece aos participantes a oportunidade de colocar em prática tudo o que foi trabalhado durante o Capital Empreendedor.

Nessa fase, os empresários que fizeram parte do programa em todo o país se reúnem para participar de um evento onde poderão apresentar seus modelos de negócio a investidores renomados do mercado. Além disso, o circuito também estimula o networking e a criação de novas conexões, o que contribui para o fomento à inovação em todo o Brasil.

Resultados

Em cinco anos de atuação na Paraíba, o Capital Empreendedor tem contribuído decisivamente para o fomento à inovação no estado. Conforme a analista técnica do Sebrae/PB, Nilvânia Silva, 16% das empresas paraibanas que participaram do programa conseguiram captar algum tipo de investimento após a capacitação. Ainda segundo Nilvânia, esses investimentos captados pelas empresas somam cerca de R$ 7,5 milhões, o que coloca a Paraíba em primeiro lugar no ranking da região Nordeste em volume de investimentos conquistados pelos participantes do Capital Empreendedor.

“A busca por recursos financeiros faz parte da jornada das empresas e, por isso, não seria diferente com as startups. Então, para o Sebrae é muito gratificante verificar os resultados que o Capital Empreendedor tem alcançado na Paraíba, principalmente em relação às startups que conseguiram captar investimento, cujos recursos são revertidos para consolidação e expansão desses negócios no mercado. Nesse processo, tais resultados contribuem diretamente para o fortalecimento da nossa economia, estimulando a inovação, diversificação econômica, gerando novos postos de trabalho e aumentando a arrecadação de impostos”, enfatizou a analista do Sebrae.

Participe

Para se inscrever no ciclo de 2024 do Capital Empreendedor, os interessados devem preencher o formulário que está disponível no endereço eletrônico https://capitalempreendedor2024.com.br/. No site, também é possível encontrar todas as informações sobre o programa e a sua metodologia.

O Nordeste está ON

Para fortalecer e fomentar a inovação, com foco na região Nordeste, João Pessoa vai receber, nos dias 6 e 7 de junho, a segunda edição do Nordeste On (NEon). Promovido pelo Sebrae, o maior evento de inovação e empreendedorismo da região, que teve a sua primeira edição realizada em São Luís (MA), vai ocorrer no Centro de Convenções da capital e deve receber cerca de 20 mil participantes.

Ao desembarcar na Paraíba, o NEon vai oferecer aos empreendedores e profissionais do Nordeste uma experiência impulsionadora para quem deseja estar à frente das transformações do mercado e em busca de um futuro mais sustentável. Acesse o site https://nordesteon.com/ e fique por dentro de todas as novidades sobre o evento e sua programação.