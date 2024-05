Os municípios paraibanos de Caaporã, Cabaceiras, Campina Grande, Jacaraú, Lucena, Pitimbu e Queimadas receberam o selo Diamante, concedido pelo Sebrae Nacional, em reconhecimento à qualidade dos atendimentos e serviços prestados pelas Salas do Empreendedor das localidades ao desenvolvimento de ações e incentivo aos pequenos negócios. A lista dos municípios contemplados em todo o país foi divulgada nessa terça-feira (7) e refere-se aos trabalhos realizados em 2023.

O Selo é uma metodologia de avaliação que tem a finalidade de reconhecer a qualidade dos atendimentos e serviços prestados pelas Salas do Empreendedor e pelos parceiros a empreendedores locais, além de estimulá-los a aprimorar o atendimento ao microempreendedor individual (MEI).

Receberam o selo Diamante, os parceiros mais bem pontuados na categoria Ouro. Na lista das Salas paraibanas, o município de Queimadas, no Agreste, se destaca por ter recebido o mesmo selo na avaliação referente a 2022.

“É um momento de reconhecimento do trabalho feito junto ao empreendedor local para facilitar todo o processo de informação, registro e o surgimento de novos negócios no município. Ter esse selo é a confirmação do bom trabalho realizado junto ao público externo, que é o objetivo do desenvolvimento local”, explicou a analista técnica do Sebrae/PB responsável por acompanhar as Salas do Empreendedor, Nelijane Ricarte.

Ela lembrou que as salas premiadas com o selo de referência passaram por avaliações onde foram analisados diversos critérios voltados ao atendimento dos empreendedores na chamada jornada do cliente.

“As salas são avaliadas em critérios como gestão, ambiente de negócio, atendimento, entrega de soluções, presença digital e infraestrutura”, acrescentou a analista.

Apoio – As Salas do Empreendedor são pontos de atendimento junto a prefeituras municipais que oferecem serviços exclusivos aos microempreendedores individuais (MEI), facilitando processos de abertura, regularização e baixa de empresas, além de orientações e capacitações.