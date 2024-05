Na tarde desta terça-feira, 7, o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiepb), Cassiano Pascoal Pereira Neto, participou de uma reunião na sede da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep), onde tratou do projeto de revitalização dos distritos industriais de Campina Grande.

O projeto de revitalização dos distritos industriais é um pleito defendido e que havia sido apresentado pelo presidente da Federação, ao governador da Paraíba, João Azevedo, durante uma visita à Fiepb, no mês de março deste ano.

Durante a reunião Cassiano Pereira propôs a criação de um grupo de trabalho para formatação de um projeto de engenharia que será executado em parceria com a classe empresarial e instituições que fomentam o desenvolvimento da Paraíba.

“O governador João Azevedo colocou a Cinep à disposição, para atender o pleito que apresentamos, e que irá beneficiar não só a classe produtiva, atraindo novos investimentos através do incentivo locacional, com a cessão de áreas, como também a garantia de infraestrutura adequada para as indústrias já instaladas”, ressaltou o presidente da Fiepb.

Participaram do encontro, além do presidente da Federação das Indústrias, Cassiano Pereira, os empresários Lamir Motta Filho, Lamartine Alves, João Batista Sales, José Ricardo, Geraldo Dias Filho, e o presidente da Cinep, Rômulo Polari Filho.