A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) realizou pesquisa de preços nos salões de beleza nesta terça-feira (7) e constatou variações que vão de 50% a 750% em 23 estabelecimentos distribuídos nos diversos bairros pessoenses.

O levantamento visa auxiliar o público que busca o serviço nas comemorações do Dia das Mães, neste domingo (12), seja para uso próprio ou para presentear.

De acordo com a pesquisa, a unha em gel apresentou a menor variação, de 50%, com preços variando de R$ 100,00 (Estúdios Pâmela Ryani – Tambaú, El Shaday, Beleza Jane, Cristina Cabelos e Astral – Centro) a R$ 150,00 (Antony Cabeleireiro – Cabo Branco), uma diferença de R$ 50,00.

O maior percentual encontrado, de 750%, foi na lavagem e secagem dos cabelos, com valores entre R$ 10,00 (Cabeleireiro Zezito – Centro) e R$ 85,00 (Gilvan Cabeleireiro -Tambaú), uma diferença de R$ 75,00.

Outras variações: A depilação de axila aparece na pesquisa com o segundo menor percentual (75%) e preços que variam de R$ 20,00 (Penha Cabeleireira e Salão Simpatia, ambos no Centro, Luciane Lins – Tambaú, e Espaço da Beleza – Bairro dos Estados) a R$ 35,00 (Geane Florêncio Beauty House – Tambaú). A diferença é de R$ 15,00.

Conforme levantamento, a área do buço alcança as maiores variações, 300%. O procedimento na cera tem valores que variam de R$ 10,00 (Espaço Vip e Penha Cabeleireira – Centro) a R$ 40,00 (Gilvan Cabeleireiro – Tambaú), diferença de R$ 30,00.

A depilação na linha também apresenta a mesma variação (300%), variando de R$ R$ 15,00 (Espaço das Sobrancelhas – Expedicionários) a R$ 60,00 (Gilvan Cabeleireiro -Tambaú). A diferença é de R$ 45,00.

Já os preços praticados pelos estabelecimentos para sobrancelha com Henna apresentam variações de R$ 266,67%, com valores entre R$ 30,00 (Penha Cabeleireira – Centro; Espaço da Beleza e Cabine Escovaria, no Bairro dos Estados) e R$ 110,00 (Gilvan Cabeleireiro -Tambaú), diferença de R$ 80,00.

Para conferir a pesquisa completa acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa – www .joaopessoa.pb.gov.br e www.proconjp.pb.gov.br