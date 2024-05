No quadro “Minha Aposentadoria” do Programa Conexão Caturité, Marcus Vinícius, gerente executivo do INSS, compartilhou orientações sobre questões previdenciárias.

Respondendo às perguntas dos ouvintes, Marcus abordou a situação de um homem próximo aos 35 anos de contribuição e 65 de idade, ressaltando a importância de considerar o momento ideal para solicitar o benefício, visando um cálculo mais vantajoso.

Além disso, ele esclareceu a dúvida sobre a soma de períodos de atividade urbana e rural para a aposentadoria, destacando a relevância de comprovar efetivamente a atividade exercida.

Ouça o podcast completo.