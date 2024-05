Governo da Paraíba e Sebrae lançam evento de empreendedorismo

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, e o Sebrae-PB lançaram, nesta terça-feira (7), o Nordeste On (NEon), maior evento de inovação, empreendedorismo e sustentabilidade da região Nordeste.

A solenidade aconteceu em um restaurante de João Pessoa. O NEon 2024 vai acontecer nos dias 6 e 7 de junho próximo, no Centro de Convenções de João Pessoa.

O evento vai reunir empreendedores, investidores, startups e especialistas em tecnologia para compartilhar conhecimento e discutir as últimas tendências do mercado.

A segunda edição do NEon chega ao estado da Paraíba com a expectativa de receber 20 mil participantes de todo o Brasil.

Durante os dois dias de evento, os participantes terão acesso a uma variedade de palestras e workshops.

Especialistas renomados abordarão temas como:Inovação tecnológica; Investimento e financiamento; Sustentabilidade e Empreendedorismo. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site https://nordesteon.com/.

O secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, Claudio Furtado, representando o Governo do Estado, afirmou que o evento tem como objetivo estimular o empreendedorismo e atrair investimentos para a região.

“É com prazer que o estado esteja participando junto com o Sebrae na organização deste evento, que será muito importante também para área de turismo e desenvolvimento do estado. Enquanto Estado e Secretaria de Ciência e Tecnologia, é fundamental a participação em um evento que é referência na área de startups, na área do apoio ao empreendedorismo que é uma política pública que o governador João Azevêdo tem investido bastante no estado da Paraíba”, falou.

De acordo com o superintendente do Sebrae, Luiz Alberto Amorim, o NEon tem a capacidade de se tornar o maior evento da região Nordeste quando o assunto é empreendedorismo e inovação.

“O NEon não só foi desenhado como ele está pronto para ser o maior evento no Nordeste sobre empreendedorismo e inovação. É algo que fica e entra na história e impacta a sociedade e a comunidade. Então é isso que esse conjunto de esforços vai possibilitar à população paraibana, uma riqueza de negócios e conhecimento disponível”, disse.

Um dos principais atrativos do evento é a confirmação da presença de 250 startups. Algumas dessas startups são oriundas de diferentes comunidades e ecossistemas empresariais de todo o Brasil.

Elas terão a oportunidade de exibir seus produtos e serviços em uma ampla feira de negócios.

Esta feira tem como objetivo proporcionar um ambiente para o networking e para o estabelecimento de contatos com potenciais investidores.