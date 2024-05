Desafio Liga Jovem recebe inscrições até junho

O Sebrae/PB, em parceria com o Instituto Ideias de Futuro, reuniu nesta segunda-feira (6), em Campina Grande, atores do ecossistema educacional da cidade para o lançamento da edição 2024 do Desafio Liga Jovem.

Considerada uma das maiores competições educacionais de empreendedorismo tecnológico do Brasil, o Desafio é gratuito, recebe inscrições até o dia sete de junho e vai premiar as melhores iniciativas do país.

Durante o lançamento desta segunda-feira, realizado na agência regional do Sebrae, foram apresentados ao público os detalhes da competição, que busca fomentar a educação empreendedora e a inovação entre alunos do Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Superior.

De acordo com a gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae/PB, Humara Medeiros, a principal missão do Desafio Liga Jovem é promover, por meio da educação, transformações nas comunidades onde os jovens estão inseridos.

“A proposta do Desafio é que os jovens, a partir do 8º ano do Ensino Fundamental até o Ensino Superior, possam propor soluções para problemas e necessidades das escolas e comunidades onde estão inseridos, promovendo mudança e transformações por meio dessas iniciativas”, explicou a gerente, ao destacar que a participação no Liga Jovem também agrega novas metodologias para o dia a dia das instituições de ensino.

Ainda conforme Humara Medeiros, a cada etapa do Desafio as melhores iniciativas são premiadas, estimulando o engajamento entre os estudantes.

“Essa é mais uma ferramenta do Sebrae que estimula o aprendizado através da cultura empreendedora e de metodologias ágeis que beneficiam não só os estudantes, mas a comunidade como um todo”, acrescentou Medeiros.

Também participaram do lançamento desta segunda-feira o gerente regional do Sebrae em Campina Grande, João Alberto Miranda, e o diretor executivo do Instituto Ideias de Futuro, Camilo Santos.

Faça parte da Liga! Os estudantes interessados em participar do Desafio Liga Jovem devem se reunir em equipes formadas por dois a cinco integrantes, sempre com o apoio de um professor orientador, e preencher o formulário disponível no endereço eletrônico https://www.desafioligajovem.com.br/.

A inscrição deve ser realizada por um integrante ou pelo professor, que deve convidar os outros membros. Além disso, o professor orientador pode coordenar quantas equipes desejar e elas podem participar de categorias diferentes.

Ao efetuar a inscrição, as equipes participarão, em um primeiro momento, de uma maratona de conteúdos sobre inovação, tecnologia e metodologias ativas, com o objetivo de aprimorarem suas competências empreendedoras para o desenvolvimento dos projetos.

Encerrada essa primeira fase, serão realizadas as etapas estadual, regional e nacional da competição.

Nessas etapas, os melhores projetos, de acordo com as regras de cada uma delas, receberão prêmios como smartphones, notebooks, tablets e vouchers de compra, além de participação em missões técnicas nacionais e internacionais.