Mais de 400 vagas de emprego na Paraíba

O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) disponibiliza, a partir desta segunda-feira (4), 436 vagas de emprego em dez municípios, além da Capital. Em João Pessoa há 203 oportunidades, entre elas, 39 para pedreiro e 10 para manobrista.

Também há vagas nas cidades de Campina Grande, Santa Rita, Patos, Conde, Mamanguape, Cabedelo, Guarabira, São Bento, Monteiro e Sapé.

Na Capital ainda há vagas para operador de máquinas fixas em geral (18), motorista de ônibus urbano (15), ajudante de carga e descarga de mercadoria (10), pintor de obras (nove), atendente de lanchonete (duas), revisor gráfico (duas), assistente de cobrança (uma) e assistente administrativo (uma).

Campina Grande dispõe de 139 vagas. Entre elas: consultor de vendas (20), carpinteiro (sete), técnico em acupuntura (duas), garçom (duas), porteiro (duas), jardineiro (uma) e locutor anunciador (uma).

A cidade de Santa Rita tem 34 vagas de emprego. Ente as opções estão: auxiliar de linha de produção (11), vendedor interno (cinco), mestre caldeireiro (duas) e recepcionista (duas).

No Sertão, em Patos, são 22 vagas de emprego pelo Sine-PB, para vendedor de comércio varejista (cinco), pedreiro (duas), auxiliar de cozinha (duas) e esteticista corporal (uma), entre outras.

Na cidade de Conde há 13 oportunidades para quem busca emprego. São elas: auxiliar de logística (cinco), operador de empilhadeira elétrica (quatro) e encarregado de almoxarifado (uma).

No posto do Sine-PB de Mamanguape estão em oferta nove vagas, das quais seis são na área de vendas.

Cabedelo oferece oito vagas de emprego pelo Sine estadual nos cargos de arquivista de documentos, gerente de restaurante e técnico na manutenção de ferramentas.

No Brejo, em Guarabira, há apenas três vagas. Todas para promotor de vendas. No Sine-PB de São Bento conta com três vagas para esteticista, gerente de loja e supermercado e operador polivalente da indústria têxtil.

Em Monteiro o Sine da Paraíba tem uma vaga para motorista de caminhão e em Sapé uma para auxiliar financeiro.

O Sine-PB possui atualmente 15 postos em funcionamento, e mais quatro unidades de atendimento em 15 municípios: João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo e Patos.

O Sistema realiza o trabalho de recrutamento de pessoal para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado. Esses serviços podem ser solicitados pelo e-mail: [email protected].

Veja a lista AQUI