Veja onde comprar filé de camarão mais barato em João Pessoa

O consumidor que vai fazer feira de pescados esta semana deve ficar atento para as diferenças nos preços já que pesquisa do Procon-JP encontrou variações e diferenças bem significativas. A maior diferença, e também a maior variação, ficou com o quilo do filé de camarão GG, R$ 130,00, com preços entre R$ 50,00 (Peixaria Camarão & Cia – Mercado Central) e R$ 180,00 (Peixaria Kindo e Nenen – Mercado de Tambaú), variação de 260%.

Este é o primeiro levantamento de preços para pescados realizado pelo Procon-JP antes da Semana Santa – que este ano cairá no final do mês de março -, já visando auxiliar o consumidor a economizar em um dos produtos mais procurados nesse período religioso.

O Procon-JP visitou 25 peixarias de cinco mercados públicos no dia 28 de fevereiro e traz preços de 54 tipos de pescados e frutos do mar, como filé de peixe, peixe inteiro com cabeça, peixe em posta, camarão cinza pequeno, médio e grande, além de outros frutos do mar.

Mais diferenças – A pesquisa registra, ainda, outras grandes diferenças, a exemplo do quilo da patola, R$ 81,00, com preços entre R$ 54,00 (Peixaria Santa Maria – Mercado da Torre) e R$ 135,00 (Peixaria Uchoa – Mercado de Tambaú), variação de 180%; e do quilo do filé de camarão médio, R$ 55,00, com preços entre R$ 45,00 (Camarão & Cia – Mercado Central) e R$ 100,00 (Peixaria São Pedro – Mercado de Tambaú), variação de 122,22%.

Mais variações – Outras grandes variações foram encontradas no quilo do camarão pequeno com casca, 204,35%, que oscila entre R$ 23,00 (Peixaria Camarão & Cia – Mercado Central) e R$ 70,00 (Peixaria do Augustinho – Mercado de Tambaú), diferença de R$ 47,00; no quilo do peixe tipo pescadinha, 172,73%, com preços entre R$ 22,00 (Peixaria Soares Camarão – Mercado Central) e R$ 60,00 (Peixaria do Tenente – Mercado de Tambaú), diferença de R$ 38,00.

Os locais – A pesquisa foi realizada nos seguintes mercados públicos: Penha (Peixarias Zé do Peixe, do Fidélis, do Junior, Dona Penha, do Van, do Valdivino e Bom Sucesso); Central (Peixarias Ninho do Camarão, do Ramiro, Camarão & Cia e Soares Camarão); Tambaú (Peixarias do Luciano, São Pedro, do Tenente, do Uchoa, do Roberval, do Augustinho e Tambaú); Torre (Peixaria do Alex, André Pescados, Nossa Senhora da Penha e Santa Maria); Mangabeira (Peixaria Verdes Mares, do Limeira e Deus é Fiel).

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br