Empreendedora aposta em vendas on-line e amplia faturamento, na PB

Investir no ambiente digital para conquistar novos clientes e ampliar o faturamento. Essa foi a trajetória construída pela empreendedora Taiane Moreno, que atua há 11 anos no mercado da moda e vestuário, na cidade de Sousa, na região do sertão.

Ela começou com a loja física, em 2013 e, quatro anos depois, ganhou expansão com a divulgação dos produtos na internet.

O investimento no mercado surgiu como uma oportunidade para garantir a renda da família e realizar o sonho de administrar o próprio negócio. “O empreendimento surgiu como ideia depois que fiquei desempregada”, explica Taiane Moreno, proprietária da MT Store.

Ainda de acordo com a empreendedora, o crescimento da empresa no ambiente de negócios veio a partir da identificação de necessidades apresentadas pelos próprios clientes.

“Primeiro tivemos a abertura da loja física, depois identificamos a necessidade de atender o cliente na internet. Esse passo foi muito importante para o crescimento da empresa. Foi uma ação que impactou positivamente e após o período da pandemia o investimento no ambiente digital ganhou mais atenção”, disse.

Com a conquista de novos clientes através do atendimento on-line, o faturamento da empresa também mudou. Para atender a demanda, a empreendedora buscou se capacitar e revela que uma das estratégias foi o uso de plataformas de redes sociais e aplicativo de mensagens instantâneas.

“Fiz o curso de vendas no Sebrae e depois fui buscando outras qualificações para aprimorar o trabalho. O nosso faturamento triplicou nesse período de expansão das vendas pela internet. Isso porque a procura pela loja através das redes sociais cresceu e tivemos que contratar dois novos colaboradores somente para garantir o atendimento digital”, concluiu Taiane Moreno.

O gerente da agência regional do Sebrae/PB em Cajazeiras, Talles Vasconcelos, explica que a expansão de vendas através da internet tem sido uma realidade comum aos pequenos negócios. “Os consumidores estão cada vez mais presentes no ambiente digital. Para os empreendedores, o espaço também é atrativo por algumas razões como alcance, baixo custo, facilidade de acesso, interatividade e engajamento, competitividade e relacionamento com seu cliente. O ambiente on-line oferece inúmeras oportunidades. Portanto, é fundamental que os empreendedores considerem a internet como parte essencial de sua estratégia de negócios”, enfatiza.

Outro aspecto destacado por Talles Vasconcelos se refere a necessidade de qualificação. “O Sebrae desempenha um papel fundamental na orientação e capacitação dos empreendedores, especialmente no que diz respeito ao ambiente digital e às novas tendências do mercado. Algumas das formas de como o Sebrae atua incluem: cursos e capacitações, consultorias especializadas, eventos e a disponibilidade de materiais educativos”, concluiu.

Investindo na internet – Segundo dados da 6ª edição da pesquisa “Transformação Digital nos Pequenos Negócios 2023”, realizada pelo Sebrae, 46,5% dos donos de pequenos negócios na Paraíba fizeram uso de propagandas pagas nas redes sociais e no Google para divulgar as empresas. O levantamento, que foi realizado entre os meses de julho e setembro, entrevistou 204 paraibanos identificados como empreendedores enquadrados nas categorias de MEI, ME e EPP.