Vídeo: Presidente da CBIC aborda temas relacionado ao setor da construção civil

O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Renato de Sousa Correia, participou da posse do novo presidente do Sinduscon-PB. Na ocasião, Correia concedeu uma entrevista e parabenizou a gestão de Helder Campos, desejando sucesso ao novo presidente da entidade, Lamartine Alves Pereira. Ele enfatizou o compromisso da CBIC em contribuir para o desenvolvimento do país e, especialmente, para a Paraíba e Campina Grande.

Durante a entrevista, um dos pontos abordados foi o desempenho do setor em 2023, com a notável marca de quase 1 milhão de casas financiadas. o presidente da CBIC reconheceu a produção robusta, mas alertou para a persistência do déficit habitacional no país, defendendo a necessidade de mais recursos para habitação.

Ele destacou que, além do aumento da oferta de crédito habitacional, a CBIC tem como pauta prioritária demandas do Governo Federal. Entre elas estão o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), Minha Casa Minha Vida, a Reforma Tributária e o Plano da Nova Indústria Brasil, recentemente divulgado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele enfatizou que a conjunção dessas iniciativas visa melhorar a competitividade, qualidade de vida das pessoas e estimular o emprego no setor da construção civil.

Confira a entrevista completa:

*vídeo – paraibaonline