Comprar na internet é uma prática cada vez mais comum, no entanto, apesar da praticidade, há também o risco de golpes. Um dos mais frequentes é o de cobranças indevidas no cartão de crédito, sem que o titular tenha feito a compra.

Durante o seu quadro semanal Direito do Consumidor, no Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, nesta terça-feira (27) a advogada e especialista em consumo, Glauce Jácome [foto], abordou o tema e orientou os consumidores sobre como se proteger e como agir em caso de golpe.

Segundo Glauce Jácome, é fundamental ter cuidado com os dados pessoais, principalmente o CPF.

– Essas compras na internet podem ser acessadas com apenas número de CPF, cartão e o código de segurança que fica atrás do cartão. Se os dados do consumidor foram usados de alguma forma, a segurança falhou – alertou.

A especialista ressaltou que é dever do fornecedor garantir a segurança do cliente e que o consumidor deve assegurar que os seus direitos sejam assegurados caso sejam vítimas de cobranças indevidas por compras online.

– Você pode reclamar do banco, da financeira, do cartão de crédito tudo junto ou separado, para que haja uma investigação do que aconteceu, suspender essa compra e devolver os valores que foram retirados do consumidor – explicou.