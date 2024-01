Saiba onde comprar protetor solar mais barato em JP

O sol ‘escaldante’ desse período do ano aumenta o consumo do protetor solar, produto que ajuda a proteger o corpo dos raios ultravioletas que podem causar vários problemas de saúde, inclusive câncer de pele.

Para ajudar o consumidor a economizar nesse item, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa realizou pesquisa de preços nas farmácias e encontrou diferença de até R$ 68,01 no Neutrogena Sun fresh 70 FPS 200 ml, que oscila entre R$ 86,99 (Pague Menos – Epitácio Pessoa) e R$ 155,00 (RedMed – Epitácio Pessoa), variação de 78,18%.

A maior variação de todo levantamento, 92,97%, ficou com o protetor solar Nivea Sun Proteção Hidrante FPS 30 200 ml, com os preços sendo praticados entre R$ 36,27 (Drogasil – Mangabeira) e R$ 69,99 (RedMed – Epitácio Pessoa), diferença de R$ 33,72. A pesquisa, realizada nesta segunda-feira (22), traz preços de 68 itens coletados em 12 estabelecimentos.

A pesquisa do Procon-JP registrou, ainda, outras diferenças bem significativas, como a do protetor solar Neostrata Mineral Corpo e Rosto 70 FPS 200 ml, R$ 64,82, com preços entre R$ 100,17 (RedMed – Bancários) e R$ 164,99 (RedMed – Epitácio Pessoa), variação de 64,71%; e no Kids Nivea Sun Sensitive 60 FPS 125g, R$ 42,48, com preços entre R$ 57,51 (RedMed – Bancários) e R$ 99,99 (RedMed – Epitácio Pessoa), variação de 73,87%.

Mais diferenças – Outras grandes variações foram encontradas no protetor solar Sundown Praia e Piscina FPS 50 200ml, 82,13%, com os preços oscilando entre R$ 55,00 (Santana – Expedicionários) e R$ 100,17 (RedMed – Bancários), diferença de R$ 45,17; e no Neutrogena Sun Fresh Facial 70 FPS 40g, 81,11%, com os preços entre R$ 34,78 (RedMed – Bancários) e R$ 62,99 (Pague Menos – Epitácio Pessoa), diferença de R$ 28,21.

Farmácias pesquisadas – O Procon-JP levantou preços nos seguintes estabelecimentos: Francy (Geisel); RedMed e Farmácia do Bemais (Bancários); Drogasil (Mangabeira); Drogaria Carrefour (Aeroclube); Permanente, Pague Menos e RedMed (Epitácio Pessoa); Santana (Expedicionários); Faustino (Torre); Esperança e RedFarma (Manaíra).