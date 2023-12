No quadro Consultório Jurídico, do programa Conexão Caturité, o professor Floriano Júnior fez um balanço sobre o consumo em 2023.

Floriano também deu dicas para que os consumidores consigam se comportar de forma consciente no ano que se aproxima.

Ele disse que o consumo consciente vai além da preocupação com a qualidade do produto, focando também no quanto esse consumo afeta a sua vida financeira.

Ouça o podcast: