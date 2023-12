Grupo campinense anuncia chegada ao mercado de João Pessoa

Após mais de 30 anos de atuação exclusivamente em Campina Grande, o RedeCompras Supermercados anuncia sua primeira loja fora da Rainha da Borborema.

O Grupo RedeCompras, que atualmente conta com cinco lojas na cidade, com a marca RedeCompras, dá um passo a mais na sua trajetória anunciando sua nova unidade na capital do Estado.

A nova loja do grupo está prevista para ser inaugurada na primeira quinzena de janeiro de 2024, no bairro do Aeroclube, em João Pessoa, onde já funcionava outra rede de supermercados no local.

O RedeCompras realizou a aquisição dessa unidade e vai incorporar o máximo possível de colaboradores que já atuava no supermercado negociado, além de aproveitar toda a estrutura já existente no local com os serviços de açougue, padaria, hortifrúti, estacionamento e delivery.

Além dessa loja localizada no bairro do Aeroclube, já estão previstas mais duas lojas na Grande João Pessoa.

Ainda para 2024 o grupo realizará a inauguração de uma unidade no bairro de Intermares, município de Cabedelo, e para 2025 haverá mais uma unidade no bairro de Manaíra.