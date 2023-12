Ao comentar problemas sociais relacionados à economia, o psicólogo Rossandro Klinjey, durante participação no programa Ideia Livre da Rede Ita, enfatizou que as pessoas precisam entender que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) não é somente aumentar o consumo, pois isso tornaria o planeta inviável.

“Se metade do planeta consumisse como um americano médio, já teríamos acabado com nossos recursos naturais há um bom tempo […] Então, precisamos ao mesmo tempo imaginar outras formas de crescimento, ou seja, novas formas de avaliar o crescimento de uma nação”, exemplificou.

Dentre as medidas ainda exemplificadas por Rossandro está a revisão de atitudes do dia a dia, como a compra exacerbada de roupas nas famosas “fast fashion”, além da reflexão, de fato.

– Cabe muito também uma reflexão pessoal de cada um no sentido de amadurecimento, “o quanto eu preciso disso para me sentir importante e aceito?” – disse.

Confira na íntegra o posicionamento do psicólogo em vídeo:

Vídeo: Rede Ita

