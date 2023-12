A partir de agora a Paraíba tem uma representação no Conselho Temático de Mineração (Comin) da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Na semana passada, o empresário Cassiano Pascoal Pereira que é vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, Região Sindical de Campina Grande, foi nomeado membro do Conselho, por indicação do presidente da FIEPB, Francisco Gadelha.

A posse aconteceu durante a 23ª Reunião deliberativa do Comin, que foi presidida pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Sandro Mabel.

Entre outras pautas, tratou sobre os desafios do setor mineral no Brasil e ainda abordou a reforma tributária recentemente promulgada pelo Congresso Nacional.

“O nosso estado agora tem uma representação neste Conselho que é muito importante para a nossa mineração. Agradeço a confiança do presidente Francisco Gadelha e serei um defensor deste setor tão importante para a Paraíba e todo o Brasil”, ressaltou Cassiano Pascoal.