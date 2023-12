Secovi-PB aponta perspectivas sobre aluguel e venda para 2024

No quadro ‘Mercado Imobiliário’, do programa Conexão Caturité, o presidente do Secovi-PB, Érico Feitosa, explicou a diferença entre o aluguel e a venda nas perspectivas para 2024.

Ele disse que a última pesquisa do Penad aponta um crescimento no aluguel e alguns fatores são locais.

De acordo com Érico, por conta da pandemia, houve uma predileção por parte dos jovens de se mudar.

Ele frisou que a grande maioria da população brasileira ainda deseja ter um imóvel próprio.

Ouça aqui o podcast completo.