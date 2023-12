A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Laryssa Almeida, fez um balanço do ano de 2023, destacando o período em que esteve à frente da pasta de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Campina Grande.

À reportagem da Rádio Caturité FM, ela lembrou que enquanto esteve na secretaria atuou protagonizando vários eventos importantes na cidade.

“Durante um ano e dois meses que passei com interina, tive a oportunidade de participar do Natal Iluminado do ano passado, do Maior São João do Mundo em sua edição histórica de 40 anos, do Carnaval da Paz e de várias ações que nos permitiram viver mais Campina Grande”, frisou.

Laryssa destacou o São João 2023 como um dos principais eventos do ano, salientando que a prefeitura, em um esforço mútuo, conseguiu dar um novo sentido à celebração junina, já que não houve gastos para custear a festa.

– Foi a virada de chave. A gente conseguiu canalizar todo o nosso esforço para que não houvesse gastos públicos. Foi um marco histórico de uma festa feita a muitas mãos, envolvendo todas as secretarias, por isso temos essa grandiosidade do nosso São João – pontuou.

A secretaria destacou ainda a importância de oferecer uma experiência junina o ano inteiro para que os turistas possam vivenciar um pouco do São João em outras épocas, salientando a regionalidade e a potência cultural da cidade.