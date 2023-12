Grupo Carrefour vai fechar loja em Campina Grande

O grupo Carrefour tomou a decisão de fechar o hipermercado localizado nas dependências do Partage Shopping em Campina Grande.

A medida já está com data marcada: 31 de janeiro de 2024.

A decisão representa um expressivo abalo para o shopping – provavelmente é a dependência com maior espaço em metros quadrados -, para a economia local, além do seu efeito no mercado de trabalho: estima-se a subtração entre 70 e 80 postos de trabalho.

Existe, inclusive, a possibilidade de o enxugamento englobar outras lojas existentes na Paraíba.

