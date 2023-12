Ferramenta do Sebrae auxilia pequenos negócios com opções de crédito

Auxiliar os donos de pequenos negócios em momentos de busca por linhas de crédito e identificar opções adequadas de acordo com cada situação.

Essa é uma das indicações para consulta da Coletânea Sebrae de Linhas de Crédito, ferramenta digital que permite a realização de consultas em diferentes instituições financeiras para projetar o acesso e uso do crédito em diferentes cenários de investimento.

A utilização da ferramenta é gratuita e a consulta para simular o acesso de linhas de crédito pode ser realizada pelos interessados a qualquer momento.

Disponível no endereço eletrônico https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/emprestimo-para-mei-e-pequenas-empresas-compare-taxas-e-bancos,1a87dda5de83b810VgnVCM1000001b00320aRCRD?vgnextrefresh=1, a plataforma, que consiste em uma espécie de catálogo, possibilita que o empreendedor tenha um melhor pla nejamento financeiro, considerando a realização de comparação da cobrança de taxas, período de carência e simulação de valores e parcelas de acordo com a sua realidade.

De acordo com a analista técnica do Sebrae/PB, Márcia Timótheo, além de contribuir para que o empreendedor identifique a melhor opção de crédito, a ferramenta permite uma projeção do cenário financeiro, o que é positivo para a execução do planejamento da empresa.

“Além de apoiar o empreendedor na identificação das possibilidades mais adequadas à necessidade do pequeno negócio, a ferramenta conta com simuladores e calculadoras para projetar a capacidade de pagamento das parcelas, no sentido de garantir uma boa gestão do negócio. Isso contribui para uma tomada de decisão que seja adequada ao comparar as taxas, prazo de carência e outras informações referentes a cad a linha de crédito. Com certeza vai facilitar a decisão do empreendedor”, explicou.

Uma das orientações destacadas por Márcia Timótheo também consiste na cautela que o empreendedor deve manter antes de qualquer decisão.

Segundo ela, optar pela adesão a linhas de crédito pode ser uma boa estratégia para impulsionar o crescimento da empresa, mas é importante que os empreendedores adotem cuidados como avaliar a necessidade real do recurso, certificar de que forma o dinheiro será utilizado e como será o retorno, além de entender as condições de pagamento.

“É preciso ter conhecimento total das condições de pagamento, incluindo taxas de juros, prazos ou qualquer outra taxa associada e comparar diferentes opções para ter certeza de que está escolhendo a opção mais favorável. Além disso, também é importante analisar cuidadosamente a capacidade de pagamento do negócio e verificar se o compromisso financeiro não irá comprometer a saúde financeira geral”, comentou Márcia Timótheo.

A analista técnica do Sebrae/PB enfatiza ainda que o acesso ao crédito pode gerar benefícios para o crescimento do negócio, desde que tudo seja feito de forma planejada.

“O planejamento financeiro deve ser realizado para evitar que o empresário seja surpreendido por um descompasso nas finanças. É necessário ter uma projeção financeira realista e avaliar as futuras receitas e despesas para ter a segurança para tomar decisões assertivas. Isso vale para todas as situações, inclusive em casos onde o crédito é simulado para pagamento de dívidas. Nesta situação, o empresário precisa saber quanto cabe no orçamento mensal da empresa para negociar as dívid as”, concluiu.