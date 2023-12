Foi aprovado nesta quinta-feira (21), sob presidência da senadora paraibana Daniella Ribeiro, o relatório do Projeto da Lei Orçamentária Anual 2024 (LOA 2024), que será votado em sessão do Congresso Nacional nesta sexta-feira (22), às 11h.

A reunião da CMO começou no turno da tarde e se estendeu até a noite, com os parlamentares se debruçando no relatório e votando os destaques. O relator foi o deputado federal Luiz Carlos Motta.

Ao final da reunião e aprovação do relatório, a senadora destacou a importância do trabalho dos colegas em prol do desenvolvimento do país, com discussões pertinentes e contribuições significativas. “Votar proposta orçamentária é sempre um desafio. Obrigada aos relatores Danilo Forte e Luiz Carlos Motta (PL-SP), e a todos os demais parlamentares que fizeram parte desse trabalho”, afirmou.

O projeto da LOA prevê despesas na ordem de R$ 5,5 milhões. Uma das propostas previstas é o aumento do salário mínimo que passa dos atuais R$ 1.320 para, pelo menos, R$ 1.412 em 2024. O texto traz ainda recomposição para o Programa de Aceleracao do Crescimento (PAC).

Condução de Daniella é elogiada por seus pares

A condução da presidência pela senadora Daniella, que assumiu no início deste ano, foi elogiada por senadores e deputados que integram a Comissão Mista de Orçamento, uma das mais importantes do Congresso Nacional.

Um deles foi o deputado Danilo Forte, relator da LDO, que disse:

“Quero fazer uma justa homenagem à senadora Daniella Ribeiro. Participo dessa comissão há alguns anos e nunca tinha visto essa comissão tão harmônica como foi sob a sua condução”.