No quadro ‘Minha Aposentadoria’, do programa Conexão Caturité, o gerente regional do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, esclareceu as dúvidas dos ouvintes sobre os benefícios oferecidos pelo instituto.

Sobre a aposentadoria de profissionais autônomos, como cabeleireiros, Marcus esclareceu que todos os períodos de trabalho com contribuição são computados pelo INSS e considerados para uma futura aposentadoria.

Ouça aqui o podcast completo.