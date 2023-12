PBGás inicia construção de gasoduto João Pessoa-Cabedelo

Companhia Paraibana de Gás (PBGás) iniciou, nesta semana, as obras de construção do gasoduto João Pessoa-Cabedelo.

O projeto tem 19 km de rede de gás, com investimento de cerca de R$ 7 milhões, beneficiando uma região estratégica para o desenvolvimento econômico do estado.

Nesta primeira fase, as obras iniciaram pela avenida Tertuliano Castro, no Bessa, e seguem pelas avenidas presidente Washington Luiz, Afonso Pena até chegar na Avenida Oceano Atlântico, em Intermares, primeiro bairro beneficiado de Cabedelo. Essa etapa inicial do projeto prevê a chegada a Intermares, a partir de janeiro de 2024.

A companhia irá atender com gás canalizado clientes dos mercados residenciais e comerciais dos bairros de Intermares, Ponta de Campina, Poço, Camboinha, Formosa até o Porto de Cabedelo, e industriais com a ligação do Moinho Dias Branco e outras indústrias.

O presidente da PBGás, Jailson Galvão, afirmou que a cidade de Cabedelo é estratégica por ser a terceira maior em arrecadação do estado e pela quantidade de prédios, condomínios, bares e restaurantes, indústrias e o próprio Porto de Cabedelo, grande indutor do desenvolvimento econômico e que será potencializado com o novo sistema viário que será construído pelo Governo do Estado ligando o município até Lucena.

Jailson informou que está no planejamento da companhia, até o segundo semestre de 2025, ligar o Moinho Dias Branco.

“Será um marco para a PBGás e para o Governo da Paraíba levar a nossa rede de gás ao município de Cabedelo, gerando infraestrutura energética para a região portuária e oferecer as vantagens do gás natural aos diversos segmentos”, completou.